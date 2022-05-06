Китай направил в зону ПВО Тайваня 18 боевых самолетов

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) направили в зону ПВО Тайваня 18 военных самолетов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны КНР.
В состав группы вошли шесть истребителей J-11 и J-16, два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два противолодочных самолета Y-8.
Китайские самолеты совершили пролет к югу и юго-востоку от острова. В ответ Тайвань увеличил число зенитно-ракетных комплексов на постоянном боевом дежурстве и распространил предупреждение по китайским радиочастотам.
1 мая тайваньское министерство национальной обороны сообщило о двух замеченных истребителях Су-30 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в опознавательной зоне ПВО Тайваня.
В апреле 2022 года Тайвань зафиксировал 72 вторжения в свое воздушное пространство. В общей сложности подобные случаи фиксировались в течение 78 дней, воздушное пространство пересекли 348 китайских самолетов.