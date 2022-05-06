Зеленский призвал Шольца «сделать сильный политический шаг»

По мнению украинского лидера, приезд в Киев в День Победы будет для Шольца «сильным политическим шагом».

«Его пригласили приехать в Украину, он может сделать этот очень сильный политический шаг, чтобы приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему», - заявил Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером после того, как в апреле украинская сторона отказалась принимать немецкого президента в Киеве из-за поддержки «Северного потока – 2» в прошлом. Разговор Зеленского со Штайнмайером продлился 45 минут. По данным Bild, стороны договорились забыть прошлое, чтобы двигаться в будущее. Владимир Зеленский пригласил президента Германии, немецкого канцлера и все руководство страны в Киев.