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18 минут назад

Зеленский пригласил Шольца в Киев на День Победы

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. О своем приглашении Зеленский рассказал, выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House, передает РБК.

Зеленский призвал Шольца «сделать сильный политический шаг»
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

По мнению украинского лидера, приезд в Киев в День Победы будет для Шольца «сильным политическим шагом».

«Его пригласили приехать в Украину, он может сделать этот очень сильный политический шаг, чтобы приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему», - заявил Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером после того, как в апреле украинская сторона отказалась принимать немецкого президента в Киеве из-за поддержки «Северного потока – 2» в прошлом. Разговор Зеленского со Штайнмайером продлился 45 минут. По данным Bild, стороны договорились забыть прошлое, чтобы двигаться в будущее. Владимир Зеленский пригласил президента Германии, немецкого канцлера и все руководство страны в Киев.

На Украине объяснили отказ Зеленского от встречи с президентом Германии

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