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48 минут назад

В "Альтернативе для Германии" призвали Бербок после Киева посетить Москву

ТАСС

Представители германских властей должны не ограничиваться посещением Киева и также в будущем совершить поездку в Москву. С таким призывом выступил в пятницу глава фракции правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге Тино Хрупалла.

В Германии посоветовали Бербок после Киева посетить Москву
Фото: EPAEPA

"Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия. Но они не должны ограничиваться символическими поездками немецких политиков в Киев", - цитирует его пресс-служба фракции.

В ближайшее время Киев должны посетить председатель Бундестага Бербель Бас и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Бас и Бербок должны поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией. Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву", - отмечает Хрупалла.

Глава фракции АдГ призвал правительство ФРГ способствовать возможным переговорам России и Украины, "к примеру, в Германии".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Путин,Бундестаг,
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