В Германии посоветовали Бербок после Киева посетить Москву

Представители германских властей должны не ограничиваться посещением Киева и также в будущем совершить поездку в Москву. С таким призывом выступил в пятницу глава фракции правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге Тино Хрупалла.
"Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия. Но они не должны ограничиваться символическими поездками немецких политиков в Киев", - цитирует его пресс-служба фракции.
В ближайшее время Киев должны посетить председатель Бундестага Бербель Бас и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Бас и Бербок должны поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией. Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву", - отмечает Хрупалла.
Глава фракции АдГ призвал правительство ФРГ способствовать возможным переговорам России и Украины, "к примеру, в Германии".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.