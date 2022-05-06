В Германии посоветовали Бербок после Киева посетить Москву

Представители германских властей должны не ограничиваться посещением Киева и также в будущем совершить поездку в Москву. С таким призывом выступил в пятницу глава фракции правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге Тино Хрупалла.

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"Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия. Но они не должны ограничиваться символическими поездками немецких политиков в Киев", - цитирует его пресс-служба фракции.

В ближайшее время Киев должны посетить председатель Бундестага Бербель Бас и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Бас и Бербок должны поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией. Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву", - отмечает Хрупалла.

Глава фракции АдГ призвал правительство ФРГ способствовать возможным переговорам России и Украины, "к примеру, в Германии".