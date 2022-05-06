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56 минут назад

Большинство опрошенных австрийцев выступили против членства Австрии в НАТО

Газета.Ru

Большинство жителей Австрии выступает против того, чтобы страна вступала в НАТО, следует из результатов опроса общественного мнения Института демоскопии и анализа данных, опубликованных Австрийским агентством печати. Согласно опросу, против вступления Австрии в НАТО выступают 75% респондентов.

Большинство опрошенных австрийцев против вступления в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эту идею поддерживают только 14% опрошенных. Кроме того, опрос показал, что большинство австрийцев (46%) также выступили против членства Украины в Европейском союзе. Поддержали украинскую евроинтеграцию 38% опрошенных, остальные не определились.

Помимо этого, 83% респондентов сообщили о желании более тесной координации стран-членов ЕС в области политики безопасности и обороны. По словам руководителя института Кристофа Хазельмайера, укреплению такого мнения способствовал конфликт на Украине.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек старше 16 лет. Он был приурочен к предстоящему 9 мая Дню Европы.

Ранее сообщалось, что большинство граждан ЕС поддержали вступление Украины в объединение.

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