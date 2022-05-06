В МИД КНР назвали ошибки НАТО

Новая волна расширения НАТО в свете текущего кризиса на Украине станет попыткой исправить одну ошибку другой и приведет к еще большей катастрофе. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
"Урегулирование кризиса посредством дальнейшего расширения НАТО будет попыткой исправить одну ошибку другой. Это приведет только к еще большей катастрофе", - сказал он, выступая на проходящем в режиме видеоконференции в Пекине форуме "В поисках мира и содействия развитию: онлайн-диалог мировых экспертно-аналитических центров 20 стран".
Он отметил, что эта логика продиктована мышлением эпохи холодной войны, которой придерживаются элиты некоторых западных стран.
"Это их модель. Их единственной целью является нанесение поражения тому, кто не является одним из них, и поддержание своей гегемонии. В последние годы мы видели такой сценарий по всему миру", - указал дипломат.
Дискуссия относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО активизировалась в начале апреля. В Вашингтоне ранее заявляли, что вопрос о принятии этих стран в НАТО может быть рассмотрен на очередном саммите альянса в Испании в конце июня.