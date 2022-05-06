В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
7 минут назад

В Ереване 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка»

RT на русском

9 мая в центре Еревана состоится шествие «Бессмертного полка» по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в движении «Вместе», которое организует акцию.

Движение "Вместе" проведет шествие «Бессмертного полка» в Ереване
Фото: ТАССТАСС

«9 мая мы соберёмся с фотографиями наших дедов, воевавших на полях Великой Отечественной войны и победивших фашизм. Участники шествия в 11:00 (10:00 мск) от памятника Александру Таманяну в центре Еревана направятся в парк Победы, где возложат цветы к Вечному огню», — сказали ТАСС в движении.

Участники шествия впереди колонны понесут флаги России и Армении, а также большую георгиевскую ленту.

Также в Ереване запланированы различные мероприятия: члены правительства и парламента, дипломаты возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, будут организованы праздничные концерты, пишет агентство.

Как стало известно ранее, группа ветеранов из Белоруссии примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая в Москве.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители