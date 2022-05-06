Движение "Вместе" проведет шествие «Бессмертного полка» в Ереване

«9 мая мы соберёмся с фотографиями наших дедов, воевавших на полях Великой Отечественной войны и победивших фашизм. Участники шествия в 11:00 (10:00 мск) от памятника Александру Таманяну в центре Еревана направятся в парк Победы, где возложат цветы к Вечному огню», — сказали ТАСС в движении.