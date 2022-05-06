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1 час назад

Более 15 самолетов КНР вошли в воздушное пространство Тайваня

Газета.Ruиещё 2

Минобороны Тайваня объявило о поднятии военно-воздушных сил острова в воздух из-за нарушения его воздушного пространства со стороны 18 китайских самолетов, пишет Al Arabiya News.

Более 15 самолетов КНР вошли в воздушное пространство Тайваня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации портала, Тайбэй утверждает, что самолеты КНР массированно вошли в зону его противовоздушной обороны. Как отмечается, тайваньские военные подняли в воздух силы воздушного патрулирования, а также привели в боевую готовность ракетные комплексы, чтобы перехватить китайские самолеты и нивелировать угрозу.

При этом о каких-либо столкновениях между военными пока информации не приводится. В последнее время Тайвань не раз обвинял КНР в активизации действий вокруг острова. В западных СМИ подобные шаги Пекина расценивают как возможную подготовку к захвату тайваньской территории, которую Китай считает своей - хотя де-факто Тайвань остается независимым государством.

Ранее СМИ сообщили, что Китай готовится к введению против него широкомасштабных санкций, аналогичных тем, что были введены против России.

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