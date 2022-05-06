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37 минут назад

На шествии «Бессмертного полка» в Берлине запретили нести флаги России

Алиса Селезнёва

Власти Берлина запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» любые флаги и знамена, военную символику и символы российской спецоперации на Украине. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали организаторы шествия.

На шествии «Бессмертного полка» в Берлине запретили нести флаги России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, участники акции должны собраться с 11.00 - 11.30 9 мая у Бранденбургских ворот, в 11.30 начнется движение колонны в сторону Sowjetisches Ehrenmal Tiergarten. По окончании марша пройдет возложение цветов к мемориалу Тиргарген и все присутствующие почтят память погибших минутой молчания.

Участникам акции немецкая полиция разрешила принести с собой портреты родных героев ВОВ и цветы. При этом запрещены георгиевская лента, символы «V», «Z», любые флаги и знамена, а также все элементы военной формы и марши в качестве музыкального сопровождения.

«Также полиция оставляет за собой право на запрет чего-либо в процессе мероприятия. (…) "Бессмертный полк" должен остаться примером чистоты и достоинства, а это зависит от каждого из нас: не реагируем и не провоцируем», - подчеркнули организаторы.

Они также предупредили, что все провокаторы будут переданы правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что в США запретили проведение шествия «Бессмертный полк». Было запрещено и традиционное возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что власти Ирландии также отозвали разрешение на проведение шествия в этом году.

В мире,Сергей Макаров,
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