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40 минут назад

Финляндия озвучила срок принятия решения по вступлению НАТО

Мария Иванова

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято «позже в этом месяце» - в мае 2022 года. Об этом она рассказала в интервью японской газете Nikkei.

Финляндия озвучила срок принятия решения по вступлению НАТО
Фото: ReutersReuters

На фоне украинского кризиса Швеция и Финляндия начали обсуждать возможное вступление в НАТО. Большинство финнов высказались в поддержку вступления страны в альянс впервые с 1984 года.

Финский форум бизнеса и политики EVA собирает данные два раза в год в течение почти 40 лет, чтобы отслеживать взгляды и ценности финнов, в том числе их отношение к возможному членству в НАТО.

Результаты осени 2021 года показывали, что только 26 процентов населения поддерживали вступление в альянс, но после февраля 2022 года их число подскочило до 60 процентов. Такой же процент финнов хочет, чтобы решение было принято уже в этом году.

СМИ писали, что Финляндия объявит о решении вступить в НАТО 12 мая.

Швеция планирует завершить анализ возможной подачи заявки в альянс к 13 мая.

В мире,НАТО,
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