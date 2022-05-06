Финляндия озвучила срок принятия решения по вступлению НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято «позже в этом месяце» - в мае 2022 года. Об этом она рассказала в интервью японской газете Nikkei.

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На фоне украинского кризиса Швеция и Финляндия начали обсуждать возможное вступление в НАТО. Большинство финнов высказались в поддержку вступления страны в альянс впервые с 1984 года.

Финский форум бизнеса и политики EVA собирает данные два раза в год в течение почти 40 лет, чтобы отслеживать взгляды и ценности финнов, в том числе их отношение к возможному членству в НАТО.

Результаты осени 2021 года показывали, что только 26 процентов населения поддерживали вступление в альянс, но после февраля 2022 года их число подскочило до 60 процентов. Такой же процент финнов хочет, чтобы решение было принято уже в этом году.

СМИ писали, что Финляндия объявит о решении вступить в НАТО 12 мая.