В Киеве отказались праздновать День Победы

Киев не будет устраивать празднование Дня Победы 9 мая из-за действующего военного положения. Об этом со ссылкой на заявление киевского горсовета пишет РИА Новости.
«Город не будет устраивать праздничные мероприятия на 9 мая. И во время военного положения массовые собрания запрещены», - отметили в горсовете.
При этом в Киеве пообещали усилить патрулирование на 9 мая, но разрешили всем желающим «возложить цветы».
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий сделать официальным Днем Победы 8 мая. По мнению парламентариев, Украина должна отмечать победу над нацизмом и чтить память павших во Второй мировой войне наряду с другими странами Европы, а 9 мая предлагается отмечать День Европы вместе со странами-членами Евросоюза.
С 24 февраля на Украине проходит российская спецоперация по денацификации и демилитаризации страны. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».