В Киеве отказались праздновать День Победы

Киев не будет устраивать празднование Дня Победы 9 мая из-за действующего военного положения. Об этом со ссылкой на заявление киевского горсовета пишет РИА Новости.

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«Город не будет устраивать праздничные мероприятия на 9 мая. И во время военного положения массовые собрания запрещены», - отметили в горсовете.

При этом в Киеве пообещали усилить патрулирование на 9 мая, но разрешили всем желающим «возложить цветы».

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий сделать официальным Днем Победы 8 мая. По мнению парламентариев, Украина должна отмечать победу над нацизмом и чтить память павших во Второй мировой войне наряду с другими странами Европы, а 9 мая предлагается отмечать День Европы вместе со странами-членами Евросоюза.