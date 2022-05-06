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1 час назад

В Киеве отказались праздновать День Победы

Алиса Селезнёва

Киев не будет устраивать празднование Дня Победы 9 мая из-за действующего военного положения. Об этом со ссылкой на заявление киевского горсовета пишет РИА Новости.

В Киеве отказались праздновать День Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Город не будет устраивать праздничные мероприятия на 9 мая. И во время военного положения массовые собрания запрещены», - отметили в горсовете.

При этом в Киеве пообещали усилить патрулирование на 9 мая, но разрешили всем желающим «возложить цветы».

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий сделать официальным Днем Победы 8 мая. По мнению парламентариев, Украина должна отмечать победу над нацизмом и чтить память павших во Второй мировой войне наряду с другими странами Европы, а 9 мая предлагается отмечать День Европы вместе со странами-членами Евросоюза.

С 24 февраля на Украине проходит российская спецоперация по денацификации и демилитаризации страны. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В мире,Владимир Путин,Верховная Рада,ЕС,
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