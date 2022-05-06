Жителей Латвии призвали не посещать памятники советским воинам 9 мая

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии призвала жителей страны не посещать 9 мая монументы или памятники воинам Советской Армии. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Delfi.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«9 мая объявлено днем памяти жертв на Украине в этом году, и публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы с присвоенным 9 мая статусом траура. Сбор и торжественное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, служба считает открытым пренебрежением к миллионам людей, в том числе латышей, которые погибли или сильно пострадали от коммунистического режима СССР», — говорится в сообщении СГБ.

Призыв касается и монумента «Победы» — памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Возложение цветов к подобным памятникам будет считаться особо неуважительным на фоне российской спецоперации на Украине.

Кроме того, в Латвии уже запрещены все публичные мероприятия, в том числе развлекательные, связанные с празднованием Дня Победы.