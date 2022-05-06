"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины". Благодарю всех коллег - народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).