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1 час назад

Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины"

ТАССиещё 5

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "десоветизации" национального законодательства. Об этом сообщил в пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины"
Фото: РИА Новости РИА Новости

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины". Благодарю всех коллег - народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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