РФ не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

«Всегда послы, и военные атташе - сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом приглашались (8 мая, - прим.). В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», - сказал Мешков.