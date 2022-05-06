РФ не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

Париж не пригласил Россию на празднование окончания Второй мировой войны, которое отмечается во Франции 8 мая. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, пишет РИА Новости.
Традиционно во Франции празднования, посвященные победе во Второй мировой войне, проводятся 8 мая. В пятницу, 6 мая, посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже.
«Всегда послы, и военные атташе - сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом приглашались (8 мая, - прим.). В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», - сказал Мешков.
Он также подчеркнул важность помнить об этом дне и о том, кто реально победил в этой войне.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе Макрон высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию продолжать содействие в эвакуации с территории завода «Азовсталь».