В Киеве запретили празднование Дня Победы

Власти Киева запретили массовые праздничные мероприятия в День Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на киевский горсовет.

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Причиной такого решения власти называют действующее военное положение. Кроме того, по информации горсовета, в этот день улицы города будут усиленно патрулироваться.

При этом все желающие смогут «возложить цветы», отмечают городские власти.

Ранее сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Аналогичное решение предлагают принять и литовские депутаты, обвинившие Россию в «геноциде» украинского населения.