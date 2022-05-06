Обзор иноСМИ: «Новая эра для России и Европы» и американский генерал о конфликте на Украине

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С остановкой поставок российского природного газа в Болгарию и Польшу, отказавшихся платить за газ в рублях, в 50-летней истории торговли природным газом между Россией и Европой началась новая эра. В статье Anadolu отмечается, что долгосрочные соглашения оказались под угрозой: многие страны ЕС должны будут заплатить за газ в середине мая, если система оплаты в рублях не будет соблюдаться, поставки прекратятся.
Возможно, это в первую очередь коснется стран Балтии. Аналитики отмечают, что после шага России в сторону Польши и Болгарии доверие между сторонами было подорвано, и теперь члены ЕС захотят держаться подальше от долгосрочных контрактов.
Экс-глава командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс заявил, что международное сообщество должно значительно увеличить свою поддержку Украины. В беседе с CNN Репасс заявил, что сейчас цепочка поставок военной техники на Украину неэффективна.
По мнению генерала, США и их союзники должны сформировать для Украины стратегические силы в составе пяти бригад численностью до 40 тысяч солдат. Эти бригады, состоящие из украинцев, должны получить западное оборудование и быть обучены интегрированному подходу к воздушно-наземному бою. Репасс считает, что сформировать такие силы можно за шесть-восемь месяцев. Генерал подчеркнул, что сейчас у американцев нет представления о том, что происходит с военной техникой, когда она попадает на Украину.
Британская нефтегазовая компания Shell близка к заключению сделки по продаже российской сети заправок. Как рассказали Forbes источники в компании, 5 мая сотрудникам Shell в Росии сообщили, что покупатель уже найден.
Shell продаст сеть АЗС с условием, что персоналу сохранят текущие зарплаты до конца 2022 года. В России у компании более 370 заправок в 28 городах, некоторые из них принадлежат самой Shell, другие работают под британским брендом по франшизе. Один из собеседников Forbes назвал возможным покупателем заправок Shell «Лукойл».
Одним из важнейших фронтов украинского кризиса является обмен энергией между Россией и Европой. Европе трудно справиться с этой зависимостью, а для России это стратегически важная область доходов, пишет в своей статье для Habertürk турецкий профессор Кюршад Зорлу.
Он отметил, что особенно болезненна тема природного газа: Европа импортирует 40 процентов своего газа из России, которая зарабатывает около 450 миллионов долларов в день на его продаже. С момента присоединения Крыма к РФ в 2014 году и до февраля 2022-го ЕС не сделал ничего для отказа от российского газа. Политика декарбонизации, отказ Германии от атомных электростанций и закрытие Нидерландами Гронингенского месторождения, одного из крупнейших газовых месторождений в Европе, также сыграли свою роль.
Россия хочет продавать больше нефти и угля Китаю и Индии, но западные санкции могут затруднить это, если Москва не предложит большие скидки, пишет The New York Times. Экспорт российской нефти в Азию должен оправдывать риски для ее покупателей, объясняет газета.
Также России пришлось бы запустить многолетний проект по строительству большего количества портов и трубопроводов, чтобы перенаправить экспорт газа из Европы в Азию. Отправка нефти в Азию требует транспортировки по морю, но из-за финансовых санкций Запада страховщики отказываются страховать танкеры с российскими грузами. Поэтому индийские нефтяники уже потребовали больших скидок, которые покрыли бы дополнительные расходы и риски.