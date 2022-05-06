Обзор иноСМИ: «Новая эра для России и Европы» и американский генерал о конфликте на Украине

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«Новая эра для России и Европы»

С остановкой поставок российского природного газа в Болгарию и Польшу, отказавшихся платить за газ в рублях, в 50-летней истории торговли природным газом между Россией и Европой началась новая эра. В статье Anadolu отмечается, что долгосрочные соглашения оказались под угрозой: многие страны ЕС должны будут заплатить за газ в середине мая, если система оплаты в рублях не будет соблюдаться, поставки прекратятся.

Возможно, это в первую очередь коснется стран Балтии. Аналитики отмечают, что после шага России в сторону Польши и Болгарии доверие между сторонами было подорвано, и теперь члены ЕС захотят держаться подальше от долгосрочных контрактов.

Американский генерал рассказал, что нужно Украине

Экс-глава командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс заявил, что международное сообщество должно значительно увеличить свою поддержку Украины. В беседе с CNN Репасс заявил, что сейчас цепочка поставок военной техники на Украину неэффективна.

По мнению генерала, США и их союзники должны сформировать для Украины стратегические силы в составе пяти бригад численностью до 40 тысяч солдат. Эти бригады, состоящие из украинцев, должны получить западное оборудование и быть обучены интегрированному подходу к воздушно-наземному бою. Репасс считает, что сформировать такие силы можно за шесть-восемь месяцев. Генерал подчеркнул, что сейчас у американцев нет представления о том, что происходит с военной техникой, когда она попадает на Украину.

Shell продаст российскую сеть заправок

Британская нефтегазовая компания Shell близка к заключению сделки по продаже российской сети заправок. Как рассказали Forbes источники в компании, 5 мая сотрудникам Shell в Росии сообщили, что покупатель уже найден.

Shell продаст сеть АЗС с условием, что персоналу сохранят текущие зарплаты до конца 2022 года. В России у компании более 370 заправок в 28 городах, некоторые из них принадлежат самой Shell, другие работают под британским брендом по франшизе. Один из собеседников Forbes назвал возможным покупателем заправок Shell «Лукойл».

«Сможет ли Европа победить Россию в энергетической войне?»

Одним из важнейших фронтов украинского кризиса является обмен энергией между Россией и Европой. Европе трудно справиться с этой зависимостью, а для России это стратегически важная область доходов, пишет в своей статье для Habertürk турецкий профессор Кюршад Зорлу.

Он отметил, что особенно болезненна тема природного газа: Европа импортирует 40 процентов своего газа из России, которая зарабатывает около 450 миллионов долларов в день на его продаже. С момента присоединения Крыма к РФ в 2014 году и до февраля 2022-го ЕС не сделал ничего для отказа от российского газа. Политика декарбонизации, отказ Германии от атомных электростанций и закрытие Нидерландами Гронингенского месторождения, одного из крупнейших газовых месторождений в Европе, также сыграли свою роль.

«Россия может продавать Азии больше энергии, но по низким ценам»

Россия хочет продавать больше нефти и угля Китаю и Индии, но западные санкции могут затруднить это, если Москва не предложит большие скидки, пишет The New York Times. Экспорт российской нефти в Азию должен оправдывать риски для ее покупателей, объясняет газета.