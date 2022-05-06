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1 час назад

Песков указал на возможную угрозу для целостности Украины со стороны Польши

ТАССиещё 11

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на возможную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши.

"То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы - она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, - это очевидные факты", - заявил он журналистам в пятницу.

Представитель Кремля напомнил, что недавно заявление на эту тему делала российская Служба внешней разведки, добавив, что "это очевидный факт".

Лукашенко пообещал защищать Западную Украину от Польши

При этом Песков не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в интервью информационному агентству Associated Press не исключил, что при определенных обстоятельствах Россия, Белоруссия и Украина могут воевать против Польши ради сохранения территориальной целостности Украины.

"Я бы не стал комментировать заявление президента Белоруссии", - сказал Песков.

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