Песков указал на возможную угрозу для целостности Украины со стороны Польши

"То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы - она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, - это очевидные факты", - заявил он журналистам в пятницу.