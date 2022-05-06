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1 час назад

Джордж Буш сравнил Зеленского с Черчиллем

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с бывшим главой Белого дома Джорджем Бушем. В ходе беседы Буш назвал Зеленского «Уинстоном Черчиллем нашего времени». Об этом пишет Regnum.

Джордж Буш сравнил Зеленского с Черчиллем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня было честью поговорить несколько минут с президентом Зеленским — Уинстоном Черчиллем наших дней — сегодня утром», — написал Буш в своих соцсетях.

Он отметил, что поблагодарил украинского президента за его лидерство, пример и приверженность свободе. Также Буш приветствовал «мужество украинского народа».

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины, разговор был приятен обеим сторонам, которые не скупились на выражения дружелюбия и симпатии друг другу.

«Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас», — приводят цитату Буша на сайте президента Украины.

В ходе беседы Зеленский пригласил собеседника посетить Украину в удобное для него время.

Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев

Ранее Зеленский обратился с просьбой к конгрессмену Джейсону Кроу о предоставлении Киеву противокорабельных ракет для обеспечения безопасности портов. Также украинская сторона заинтересована в более мощных беспилотниках и реактивных системах залпового огня, которые могут поражать российские силы на большем расстоянии. Свои запросы Зеленский попросил передать Джо Байдену

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