Джордж Буш сравнил Зеленского с Черчиллем

«Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас», — приводят цитату Буша на сайте президента Украины.