Джордж Буш сравнил Зеленского с Черчиллем

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с бывшим главой Белого дома Джорджем Бушем. В ходе беседы Буш назвал Зеленского «Уинстоном Черчиллем нашего времени». Об этом пишет Regnum.
«Для меня было честью поговорить несколько минут с президентом Зеленским — Уинстоном Черчиллем наших дней — сегодня утром», — написал Буш в своих соцсетях.
Он отметил, что поблагодарил украинского президента за его лидерство, пример и приверженность свободе. Также Буш приветствовал «мужество украинского народа».
Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины, разговор был приятен обеим сторонам, которые не скупились на выражения дружелюбия и симпатии друг другу.
«Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас», — приводят цитату Буша на сайте президента Украины.
В ходе беседы Зеленский пригласил собеседника посетить Украину в удобное для него время.
Ранее Зеленский обратился с просьбой к конгрессмену Джейсону Кроу о предоставлении Киеву противокорабельных ракет для обеспечения безопасности портов. Также украинская сторона заинтересована в более мощных беспилотниках и реактивных системах залпового огня, которые могут поражать российские силы на большем расстоянии. Свои запросы Зеленский попросил передать Джо Байдену