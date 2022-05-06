Немецкое издание удалило рассказ эвакуированных с «Азовстали»

Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта видеоматериал из Мариуполя под названием «Я думал, что я не выживу» с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой, пояснив, что материал имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».
В пресс-службе издательства Spiegel заявили, что «мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании), как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», передает РИА «Новости».
Там не стали пояснять, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео странице разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других вывозили с территории завода, где блокированы украинские националисты из батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД), в село Безыменное Новоазовского района ДНР.
По данным газеты Junge Welt, удаленный ролик представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Reuters есть видео с ее ответами на вопросы журналистов, однако там доступен только ролик продолжительностью в минуту. В нем оставлены только слова об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом говорится и в статье агентства к этому видео.
Однако общение журналистов с Усмановой было записано на видео и представителями других СМИ, в том числе РИА «Новости». Женщина, в частности, рассказывала о том, как боевики «Азова» не сообщали ничего об открытии гуманитарных коридоров, об этом люди узнавали из радиоэфира, а также не выпускали тех, кто хотел уйти с завода. Кроме того, она сказала, что после всего Украина перестала существовать для нее как государство.
Заявление Усмановой опровергает утверждения Запада о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».
Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.