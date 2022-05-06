Немецкое издание удалило рассказ эвакуированных с «Азовстали»

Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта видеоматериал из Мариуполя под названием «Я думал, что я не выживу» с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой, пояснив, что материал имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В пресс-службе издательства Spiegel заявили, что «мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании), как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», передает РИА «Новости».

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Там не стали пояснять, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео странице разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других вывозили с территории завода, где блокированы украинские националисты из батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД), в село Безыменное Новоазовского района ДНР.

По данным газеты Junge Welt, удаленный ролик представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Reuters есть видео с ее ответами на вопросы журналистов, однако там доступен только ролик продолжительностью в минуту. В нем оставлены только слова об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом говорится и в статье агентства к этому видео.

Однако общение журналистов с Усмановой было записано на видео и представителями других СМИ, в том числе РИА «Новости». Женщина, в частности, рассказывала о том, как боевики «Азова» не сообщали ничего об открытии гуманитарных коридоров, об этом люди узнавали из радиоэфира, а также не выпускали тех, кто хотел уйти с завода. Кроме того, она сказала, что после всего Украина перестала существовать для нее как государство.

Заявление Усмановой опровергает утверждения Запада о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».

Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.