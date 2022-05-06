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1 час назад

Устроивший себе шведский стол в магазине кролик попал на видео

Александр Кузьмин

В одном из магазинов в американском штате Колорадо кролик «организовал» себе шведский стол.

Каким образом дикому зверьку удалось пробраться в торговую точку, не сообщается. Однако его поймал за поеданием растений один из покупателей, который выбирал рассаду для своего сада. Он снял незваного гостя на видео.

На опубликованных кадрах видно, как животное пристроилось на нижнем ярусе с рассадой и с аппетитом поедает зелень в горшках.

Ранее сообщалось, что в США утка вместе с людьми пробежала марафон.

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