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1 час назад

Активисты провели митинг у посольства Японии против высылки дипломатов РФ из этой страны

ТАСС

Группа активистов в пятницу провела акцию протеста у посольства Японии в Грохольском переулке в Москве против решения выслать российских дипломатов из Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Активисты у посольства Японии протестуют против высылки российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие было приурочено к решению выслать восьмерых сотрудников японского посольства из России. Этот шаг российских властей стал ответом на аналогичные действия Токио, который в конце апреля объявил персонами нон-грата сотрудников российского диппредставительства. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот шаг не останется без ответа.

Организаторами выступили движение "Офицеры России", а также ряд активистов и граждан. Участники акции также провели небольшую фотовыставку. Акция завершилась автопробегом с флагами России, ЛНР и ДНР.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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