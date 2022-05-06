Активисты у посольства Японии протестуют против высылки российских дипломатов

Группа активистов в пятницу провела акцию протеста у посольства Японии в Грохольском переулке в Москве против решения выслать российских дипломатов из Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Мероприятие было приурочено к решению выслать восьмерых сотрудников японского посольства из России. Этот шаг российских властей стал ответом на аналогичные действия Токио, который в конце апреля объявил персонами нон-грата сотрудников российского диппредставительства. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот шаг не останется без ответа.