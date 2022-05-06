Лукашенко пообещал защищать Западную Украину от Польши

Если Польша и другие страны Европы продолжат проводить политику, которая направлена на постепенное «расчленение» Украины, защищать ее рубежи придется русским, белорусам и украинцам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит Telegram-канал «Пул Первого».

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Как утверждает белорусский лидер, отдельные политики в Польше уже «точат сабли» и видят Западную Украину в составе своей страны.

В далекой перспективе, как предсказал Лукашенко, Москва, Киев и Минск, возможно, будут вынуждены вести боевые действия за эти земли.