В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
8 минут назад

Лукашенко пообещал защищать Западную Украину от Польши

Газета.Ruиещё 3

Если Польша и другие страны Европы продолжат проводить политику, которая направлена на постепенное «расчленение» Украины, защищать ее рубежи придется русским, белорусам и украинцам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко пообещал защищать Западную Украину от Польши
Фото: ТАССТАСС

Как утверждает белорусский лидер, отдельные политики в Польше уже «точат сабли» и видят Западную Украину в составе своей страны.

МИД озвучил позицию по применению ядерного оружия на Украине

В далекой перспективе, как предсказал Лукашенко, Москва, Киев и Минск, возможно, будут вынуждены вести боевые действия за эти земли.

«Уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого (сдачи западных областей. — «Газета.Ru») позволить не может», — отметил президент Белоруссии.

В мире,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители