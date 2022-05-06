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21 минуту назад

Банда ограбила ювелирный магазин Chanel в Париже. Видео

Александр Кузьмин

В центре Парижа вооруженная банда на мотоциклах ограбила ювелирный магазин фирмы Chanel. Инцидент произошел Вандомской площади на глазах у множества людей, однако никто из них не предпринял попытки помешать налетчикам. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео происшествия.

На кадрах видно, как злоумышленники покидают магазин с большими сумками, они садятся на мотоциклы и уезжают прочь с места преступления. По предварительной информации, банда похитила ювелирных изделий на несколько миллионов евро. Никто из участников дерзкого ограбления пока не задержан.

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