Банда ограбила ювелирный магазин Chanel в Париже. Видео

В центре Парижа вооруженная банда на мотоциклах ограбила ювелирный магазин фирмы Chanel . Инцидент произошел Вандомской площади на глазах у множества людей, однако никто из них не предпринял попытки помешать налетчикам. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео происшествия.

На кадрах видно, как злоумышленники покидают магазин с большими сумками, они садятся на мотоциклы и уезжают прочь с места преступления. По предварительной информации, банда похитила ювелирных изделий на несколько миллионов евро. Никто из участников дерзкого ограбления пока не задержан.