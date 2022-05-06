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8 минут назад

«Кем себя возомнил?»: турков возмутили слова Зеленского о россиянах

Елена Прошина

Читатели турецкой газеты En Son Haber пришли в ярость из-за слов Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию. По мнению комментаторов под статьей, президента Украины окружили «большим вниманием», из-за которого он «испортился».

«Кем себя возомнил?»: турков возмутили слова Зеленского о россиянах
Фото: ReutersReuters

Ранее Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает решение Анкары принимать туристов из России недопустимым. Как утверждает президент Украины, «это двойные стандарты» и «несправедливость».

«У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто», — выразил мнение один из читателей.

«Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?» — задается вопросом другой комментатор.

Некоторые пользователи отметили, что у Турции нет проблем с российским народом, и портить отношения с ним туркам незачем.

«Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках», — подчеркнул еще один читатель.

В мире,Владимир Зеленский,
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