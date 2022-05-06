«Кем себя возомнил?»: турков возмутили слова Зеленского о россиянах

Читатели турецкой газеты En Son Haber пришли в ярость из-за слов Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию. По мнению комментаторов под статьей, президента Украины окружили «большим вниманием», из-за которого он «испортился».
Ранее Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает решение Анкары принимать туристов из России недопустимым. Как утверждает президент Украины, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
«У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто», — выразил мнение один из читателей.
«Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?» — задается вопросом другой комментатор.
Некоторые пользователи отметили, что у Турции нет проблем с российским народом, и портить отношения с ним туркам незачем.
«Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках», — подчеркнул еще один читатель.