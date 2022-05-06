В МИД КНР назвали США "хакерским государством" и "государством-кибервором"

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подверг жесткой критике постоянные попытки США по вмешательству в суверенные дела других стран. Об этом он рассказал во время очередного брифинга в китайском дипломатическом ведомстве.
Лицзянь добавил, что Вашингтон без зазрения совести осуществляет политику "двойных стандартов", выдвигая претензии о якобы имеющих место кибератаках на Соединенные Штаты.
"США, беспочвенно обвиняя другие страны в кибератаках, одновременно с тем занимаются крупномасштабной слежкой и киберкражами при помощи передовых цифровых технологий. Как в отношении собственных граждан, так и в отношении других государств, в том числе своих партнеров и союзников", - подчеркнул представитель МИД Китая.
Китайский дипломат потребовал от Вашингтона перестать обманывать весь мир.
"США должны задуматься (о своих действиях), прекратить киберворовство в отношении Китая и других стран и перестать дискредитировать другие страны по вопросам кибербезопасности", - резюмировал он.