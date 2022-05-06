В МИД КНР назвали США "хакерским государством" и "государством-кибервором"

"США, беспочвенно обвиняя другие страны в кибератаках, одновременно с тем занимаются крупномасштабной слежкой и киберкражами при помощи передовых цифровых технологий. Как в отношении собственных граждан, так и в отношении других государств, в том числе своих партнеров и союзников", - подчеркнул представитель МИД Китая.