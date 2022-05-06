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56 минут назад

В МИД КНР назвали США "хакерским государством" и "государством-кибервором"

Российская Газета

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подверг жесткой критике постоянные попытки США по вмешательству в суверенные дела других стран. Об этом он рассказал во время очередного брифинга в китайском дипломатическом ведомстве.

В МИД КНР назвали США "хакерским государством" и "государством-кибервором"
Фото: REUTERSREUTERS

Лицзянь добавил, что Вашингтон без зазрения совести осуществляет политику "двойных стандартов", выдвигая претензии о якобы имеющих место кибератаках на Соединенные Штаты.

"США, беспочвенно обвиняя другие страны в кибератаках, одновременно с тем занимаются крупномасштабной слежкой и киберкражами при помощи передовых цифровых технологий. Как в отношении собственных граждан, так и в отношении других государств, в том числе своих партнеров и союзников", - подчеркнул представитель МИД Китая.

Китайский дипломат потребовал от Вашингтона перестать обманывать весь мир.

"США должны задуматься (о своих действиях), прекратить киберворовство в отношении Китая и других стран и перестать дискредитировать другие страны по вопросам кибербезопасности", - резюмировал он.

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