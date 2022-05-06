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40 минут назад

Байден назвал первую леди Мексики президентом

Елена Прошина

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Глава Белого дома случайно назвал президентом первую леди Мексики. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NBC 7 San Diego.

Байден назвал первую леди Мексики президентом
Фото: ReutersReuters

Байден выступил с речью на приеме в Белом доме в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы 5 мая.

«Соединенные Штаты и Мексика — больше, чем просто хорошие соседи», — отметил он в ходе своего выступления.

Вскоре он поблагодарил первую леди Мексики Анхелику Ривера, при этом ошибочно назвав ее президентом. Байден также отметил, что США и Мексика являются настоящими друзьями и их отношения больше, чем просто соседские

Напомним, оговорки у Джо Байдена возникают регулярно. Недавно американский президент, выступая на оружейном заводе Lockheed Martin в Алабаме, перепутал Украину с Россией. Также Байден перепутал собственную должность, назвав себя сенатором. Кроме того, сенатором он называл министра образования США.

В мире,Джозеф Байден,
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