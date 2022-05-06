Тысячи фанатов ФК прорвались на поле после победы. Видео

Тысячи болельщиков немецкого футбольного клуба «Айнтрахт» прорвались на поле после победы любимой команды, которая впервые за 42 года поборется за трофей в Кубке Европы. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.
Накануне франкфуртский клуб на своем поле обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед». Полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Эта победа вызвала ликование фанатов «Айнтрахта», огромная толпа ринулась на поле после финального свистка.
18 мая в Севилье «Айнтрахту» предстоит сразиться с клубом «Рейнджерс» из Глазго.