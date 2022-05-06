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44 минуты назад

Тысячи фанатов ФК прорвались на поле после победы. Видео

Александр Кузьмин

Тысячи болельщиков немецкого футбольного клуба «Айнтрахт» прорвались на поле после победы любимой команды, которая впервые за 42 года поборется за трофей в Кубке Европы. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

Накануне франкфуртский клуб на своем поле обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед». Полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Эта победа вызвала ликование фанатов «Айнтрахта», огромная толпа ринулась на поле после финального свистка.

18 мая в Севилье «Айнтрахту» предстоит сразиться с клубом «Рейнджерс» из Глазго.

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