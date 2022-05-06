Венгрия отказалась поддержать санкции против патриарха Кирилла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что его страна не поддержит санкции, предусматривающие ограничения в отношении церковных лидеров России, в частности — в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла, передает ТАСС.
«Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», — сказал он.
Глава правительства также напомнил, что санкции в отношении энергетического сектора России являются для Венгрии красной чертой.
«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика», — сказал он.
Политик настаивает на том, что его страна не будет поддерживать шестой пакет антироссийских санкций ЕС.
Постпреды стран ЕС 6 мая планируют рассмотреть шестой блок санкций против Москвы, в который могут включить эмбарго на импорт российской нефти. Пакет уже вызвал множество споров в европейских государствах, дипломаты не смогли его согласовать. Против рестрикций, касающихся импорта российских энергоносителей, выступает Венгрия. Германия, в свою очередь, просит добавить в шестой блок ограничения на сотрудничество в атомной энергетике.