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1 час назад

Премьер Венгрии Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Кирилла

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что его страна не поддержит санкции, предусматривающие ограничения в отношении церковных лидеров России, в частности — в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла, передает ТАСС.

Венгрия отказалась поддержать санкции против патриарха Кирилла
Фото: ReutersReuters

«Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», — сказал он.

Глава правительства также напомнил, что санкции в отношении энергетического сектора России являются для Венгрии красной чертой.

«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика», — сказал он.

Политик настаивает на том, что его страна не будет поддерживать шестой пакет антироссийских санкций ЕС.

Постпреды стран ЕС 6 мая планируют рассмотреть шестой блок санкций против Москвы, в который могут включить эмбарго на импорт российской нефти. Пакет уже вызвал множество споров в европейских государствах, дипломаты не смогли его согласовать. Против рестрикций, касающихся импорта российских энергоносителей, выступает Венгрия. Германия, в свою очередь, просит добавить в шестой блок ограничения на сотрудничество в атомной энергетике.

В мире,Виктор Орбан,РПЦ,ЕС,
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