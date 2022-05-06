Венгрия отказалась поддержать санкции против патриарха Кирилла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что его страна не поддержит санкции, предусматривающие ограничения в отношении церковных лидеров России, в частности — в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла, передает ТАСС.

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«Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», — сказал он.

Глава правительства также напомнил, что санкции в отношении энергетического сектора России являются для Венгрии красной чертой.

«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика», — сказал он.

Политик настаивает на том, что его страна не будет поддерживать шестой пакет антироссийских санкций ЕС.