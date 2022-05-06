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19 минут назад

«Я сплю с учителем»: Байден на видео пошутил о жене

Александр Кузьмин

Президент США Джо Байден снова развеселил публику. На этот раз глава Белого дома пошутил о своей супруге. Фрагмент видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«Знаете, я сплю с учителем каждую ночь», – заявил Байден во время выступления, имея в виду свою жену Джилл.

Американский политик также добавил, что если бы он «не любил учителей, то спал бы один». В этот момент, его супруга неловко улыбнулась.

Известно, что Первая леди США является учительницей по профессии. Она окончила университет Вилланова со степенью магистра искусств английского языка.

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