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1 час назад

NYT: Трамп предлагал бомбить нарколаборатории в Мексике

BFM.RU

Экс-президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли нанести ракетные удары по Мексике для ликвидации там нарколабораторий. Об этом пишет в своих мемуарах бывший министр обороны Марк Эспер.

NYT: Трамп предлагал бомбить нарколаборатории в Мексике
Фото: ReutersReuters

При этом, Трамп был убежден, что о причастности США к этому никто не узнает, говорится в статье New York Times. По словам Эспера, Трамп говорил о бомбардировках нарколабораторий по меньшей мере дважды летом 2020 года.

Бывший глава Пентагона сначала предположил, что это шутка, однако, посмотрев на президента, понял, что это не так.

В мире,Марк Эспер,Дональд Трамп,Пентагон,
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