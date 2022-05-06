NYT: Трамп предлагал бомбить нарколаборатории в Мексике

Экс-президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли нанести ракетные удары по Мексике для ликвидации там нарколабораторий. Об этом пишет в своих мемуарах бывший министр обороны Марк Эспер.

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При этом, Трамп был убежден, что о причастности США к этому никто не узнает, говорится в статье New York Times. По словам Эспера, Трамп говорил о бомбардировках нарколабораторий по меньшей мере дважды летом 2020 года.