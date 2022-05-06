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57 минут назад

NYT: Трамп изучал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике

ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп интересовался возможностью нанесения точечных ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на выдержки из готовящихся к публикации мемуаров экс-министра обороны США Марка Эспера.

СМИ сообщили о планах Трампа нанести ракетные удары в Мексике
Фото: ReutersReuters

По словам бывшего главы Пентагона, Трамп хотел узнать, можно ли нанести удары по нарколабораториям в Мексике и тем самым уничтожить картели.

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"У них нет контроля над своей страной, - вспоминает Эспер слова экс-главы Белого дома. - Мы могли бы запустить несколько ракет Patriot и тихо уничтожить лаборатории <...> никто не узнает, что это были мы".

В ноябре 2020 года, после всеобщих выборов, Трамп отправил Эспера в отставку. Некоторое время до этого подвергал его критике, в том числе за запрет вывешивать на военных объектах флаги и знамена Конфедерации. Республиканец неоднократно заявлял, что не одобряет эту меру, считая ее нарушением свободы слова и переписыванием истории.

В мире,Марк Эспер,Дональд Трамп,Пентагон,
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