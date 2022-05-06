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35 минут назад

США придумали свою версию принципа «одного Китая»

Деловая газета "Взгляд"

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре 20 апреля с китайским коллегой Вэй Фэнхэ не говорил о поддержке принципа «одного Китая», а высказал приверженность США «собственной политике» в этом вопросе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

США придумали свою версию принципа «одного Китая»
Фото: ТАССТАСС

«20 апреля, я думаю, вы все следили за тем, что министр Остин провел телефонный разговор с министром обороны КНР. Мы получили несколько запросов, и я хотел бы устранить некоторые неточности в информационном пространстве. Если говорить конкретно, министерство обороны КНР опубликовало [по итогам переговоров] свое собственное заявление, в котором ошибочно утверждалось, что Соединенные Штаты придерживаются принципа «одного Китая». Министр не говорил этого. Вернее сказать, министр Остин ясно дал понять, что Соединенные Штаты остаются приверженными своей собственной политике «одного Китая», как об этом говорится в Законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях», – передает ТАСС слова Кирби.

Напомним, сообщалось, что министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре обсудили отношения между Вашингтоном и Пекином в военной сфере, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию вокруг Украины.

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