США придумали свою версию принципа «одного Китая»

«20 апреля, я думаю, вы все следили за тем, что министр Остин провел телефонный разговор с министром обороны КНР. Мы получили несколько запросов, и я хотел бы устранить некоторые неточности в информационном пространстве. Если говорить конкретно, министерство обороны КНР опубликовало [по итогам переговоров] свое собственное заявление, в котором ошибочно утверждалось, что Соединенные Штаты придерживаются принципа «одного Китая». Министр не говорил этого. Вернее сказать, министр Остин ясно дал понять, что Соединенные Штаты остаются приверженными своей собственной политике «одного Китая», как об этом говорится в Законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях», – передает ТАСС слова Кирби.