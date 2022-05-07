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1 час назад

Vygon назвал страны, которые следующими могут отказаться от покупки газа из России

Газета.Ruиещё 3

Вслед за Польшей и Болгарией отказаться от покупки российского газа могут Нидерланды, Сербия и Северная Македония. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора по исследованиям Vygon Consulting Марию Белову.

Какие страны откажутся от покупки газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2022 году у этих стран истекают соглашения о поставках российского газа. Поэтому можно ожидать, что ряд из них откажутся от дальнейшего сотрудничества», — аргументировала Белова.

Польша и Болгария первыми отказались оплачивать газ из России в рублях.

30 апреля стало известно, что правительство и компании Финляндии готовятся к тому, чтобы прекратить поставки газа из России в мае. Финская государственная компания Gasum до 20 мая должна сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок российского газа в рублях.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях. Российский лидер пояснил, что для покупки газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. При этом он подчеркнул, что Москва «не будет заниматься благотворительностью в торговле газом» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.

В мире,Мария Белова,Владимир Путин,
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