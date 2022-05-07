Какие страны откажутся от покупки газа из России

Вслед за Польшей и Болгарией отказаться от покупки российского газа могут Нидерланды, Сербия и Северная Македония. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора по исследованиям Vygon Consulting Марию Белову.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В 2022 году у этих стран истекают соглашения о поставках российского газа. Поэтому можно ожидать, что ряд из них откажутся от дальнейшего сотрудничества», — аргументировала Белова.

Польша и Болгария первыми отказались оплачивать газ из России в рублях.

30 апреля стало известно, что правительство и компании Финляндии готовятся к тому, чтобы прекратить поставки газа из России в мае. Финская государственная компания Gasum до 20 мая должна сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок российского газа в рублях.