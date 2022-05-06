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1 час назад

Свиное сердце с вирусом стало причиной смерти американца

Газета.Ruиещё 1

Американец, 57-летний Дэвид Беннет, который в январе 2022 года получил пересаженное генетически модифицированное свиное сердце, скончался от инфекционного заражения - при этом в его новом сердце был обнаружен вирус, сообщает Associated Press.

Свиное сердце с вирусом стало причиной смерти американца
Фото: EyePress News/ReutersEyePress News/Reuters

В сердце был обнаружен свиной цитомегаловирус из семейства герпесвирусов - однако медики больницы университета штата Мэриленд, в которой Беннету была проведена трансплантация, уверены, что вирус не мой стать причиной развития инфекционного поражения.

"Он (вирус) мог быть простым пассажиром", - считает трасплантолог Бартли Гриффит, который проводил операцию Беннету.

Биотехнологическая компания Revivicor, которая предоставила животное, ставшее донором для трансплантации, отказалась давать комментарии.

Ранее в США скончался пациент, которому впервые пересадили сердце свиньи. Беннет, который страдал от тяжелого сердечного заболевания согласился на экспериментальный метод лечения после того, как его отказались поставить в очередь на трансплантацию человеческого сердца.

Отмечается, что мужчина перенес операцию успешно, после чего проходил физиотерапию, проводил время с семьей, и смотрел спортивное шоу Super Bowl.

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