Генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки продукты из России

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В ответ на спецоперацию страны ЕС и США стали вводить санкции против РФ. Однако ограничения сказались и на самих государствах. Например, во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Такие ограничения в продаже наблюдаются и в Великобритании. На полках появились предупреждения с просьбой не брать больше двух бутылок за раз.