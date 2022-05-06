Австрия отказалась соглашаться на ультиматум РФ

Австрия отказывается платить за газ из России в рублях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра по европейским и иностранным делам страны Александера Шалленберга.

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«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал он.

По его словам, российский лидер Владимир Путин своими решениями добился «противоположных результатов», сделав страны Североатлантического альянса «более сплоченными».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена может оплачивать российский газ в евро, несмотря на изменение «Газпромом» порядка расчетов. В австрийском нефтегазовом концерне OMV сообщили, что проанализировали полученную от «Газпрома» информацию и работают над решением, которое соответствует санкциям.