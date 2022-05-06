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14 минут назад

Глава МИД Австрии заявил, что Вена не будет платить за российский газ в рублях

Елена Прошина

Австрия отказывается платить за газ из России в рублях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра по европейским и иностранным делам страны Александера Шалленберга.

Австрия отказалась соглашаться на ультиматум РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал он.

По его словам, российский лидер Владимир Путин своими решениями добился «противоположных результатов», сделав страны Североатлантического альянса «более сплоченными».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена может оплачивать российский газ в евро, несмотря на изменение «Газпромом» порядка расчетов. В австрийском нефтегазовом концерне OMV сообщили, что проанализировали полученную от «Газпрома» информацию и работают над решением, которое соответствует санкциям.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Они должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

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