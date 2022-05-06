Постпред КНР в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам

Политика НАТО по развязыванию конфликтов приводит к огромным потерям среди населения и вызывает гуманитарные катастрофы. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.

Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

«Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы», - приводят его слова РИА Новости.

Постпред КНР подчеркнул, что Североатлантический альянс сам раздувает конфликты против суверенных государств.