Байден назначил нового пресс-секретаря Белого дома

Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет свою должность. Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию США, ее должность займет Карин Жан-Пьер.

«Карин принесет с собой не только опыт, талант и добросовестность, необходимые для столь трудной работы, она также продолжит руководить распространением информации о работе администрации Байдена-Харрис от имени американского народа», — заявил президент США Джо Байден .

Глава США поблагодарил Псаки за высокий профессионализм и прямое общение с американским народом с «присущим ей чувством юмора».

Напомним, что за свою карьеру Псаки работала официальным представителем Госдепа США, а также занимала должность помощника президентства США по коммуникациям при Бараке Обаме. После победы Байдена на выборах и инаугурации она стала 34-й пресс-секретарем Белого дома. В этой должности она проработала почти полтора года.