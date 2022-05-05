Лукашенко дал совет Зеленскому

«У Владимира Зеленского своего поведения нет. Поэтому как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельным человеком и понимал, что война идет у него в Украине. Не в Америке, не в Польше, не в Беларуси, не в России — у него», — сказал Лукашенко.