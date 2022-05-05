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26 минут назад

Лукашенко дал совет Зеленскому

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что глава Украины Владимир Зеленский неглупый человек, но ему уже пора выходить из образа — побриться и одеться нормально. Об этом он заявил в беседе с Associated Press, передает «РИА Новости».

Лукашенко дал совет Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Владимира Зеленского своего поведения нет. Поэтому как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельным человеком и понимал, что война идет у него в Украине. Не в Америке, не в Польше, не в Беларуси, не в России — у него», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не считает Зеленского глупым, но «внутри есть силы, которые не дают ему сейчас дипломатическим путем установить мир». По мнению Лукашенко, Зеленскому нужно «выходить из образа — побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что каждый день у него лучше, лучше и лучше».

«Из этого образа надо выходить. Затянулась эта игра. Но он киношник, он актер, артист, ему видней и он живет в определенной ситуации», — отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не погружен в ситуацию так же, как Зеленский, поэтому не собирается его осуждать.

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