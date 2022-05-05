ООН: с «Азовстали» начали эвакуировать мирных жителей

В Мариуполе началась третья операция по эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на заседании Совета безопасности организации.

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«Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с „Азовстали“», — приводит слова Гриффитса РИА «Новости».

Он добавил, что больше будет сообщать об эвакуации, пока не завершится операция.