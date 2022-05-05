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38 минут назад

ООН: с «Азовстали» начали эвакуировать мирных жителей

Ura.Ruиещё 4

В Мариуполе началась третья операция по эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на заседании Совета безопасности организации.

ООН: с «Азовстали» начали эвакуировать мирных жителей
Фото: ReutersReuters

«Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с „Азовстали“», — приводит слова Гриффитса РИА «Новости».

Он добавил, что больше будет сообщать об эвакуации, пока не завершится операция.

Ранее Министерство обороны РФ заявило об открытии гуманитарного коридора с «Азовстали» 5, 6 и 7 мая. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей. Националисты предлагают обменивать гражданских на провизию.

Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. В апреле Мариуполь перешел под контроль российской армии, а оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали».

В мире,Мартин Гриффитс,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Минобороны России,ООН,
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