В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
29 минут назад

В США заявили о неисчерпаемых возможностях по доставке оружия Украине

Елена Прошина

Возможности США по доставке оружия Украине «неисчерпаемы». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет ТАСС.

В США заявили о неисчерпаемых возможностях по доставке оружия Украине
Фото: ReutersReuters

В ходе брифинга его попросили прокомментировать заявления РФ о том, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для ВСУ, прибывшие на территорию Украины, будут рассматриваться как законная цель для удара.

«Как уже заявлял мой коллега в Министерстве обороны, мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины», — подчеркнул Прайс.

Конгрессмены США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

По его словам, поставки со стороны США и их партнеров на Украину осуществляются ежедневно.

Напомним, что 4 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Он напомнил, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с вооружением или материальными средствами, будут законной целью для поражения.

В мире,Нед Прайс,Сергей Шойгу,Минобороны России,НАТО,Госдеп США,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители