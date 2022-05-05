В США заявили о неисчерпаемых возможностях по доставке оружия Украине

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В ходе брифинга его попросили прокомментировать заявления РФ о том, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для ВСУ, прибывшие на территорию Украины, будут рассматриваться как законная цель для удара.

«Как уже заявлял мой коллега в Министерстве обороны, мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины», — подчеркнул Прайс.

По его словам, поставки со стороны США и их партнеров на Украину осуществляются ежедневно.