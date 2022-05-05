В США заявили о неисчерпаемых возможностях по доставке оружия Украине

Возможности США по доставке оружия Украине «неисчерпаемы». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет ТАСС.
В ходе брифинга его попросили прокомментировать заявления РФ о том, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для ВСУ, прибывшие на территорию Украины, будут рассматриваться как законная цель для удара.
«Как уже заявлял мой коллега в Министерстве обороны, мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины», — подчеркнул Прайс.
По его словам, поставки со стороны США и их партнеров на Украину осуществляются ежедневно.
Напомним, что 4 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Он напомнил, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с вооружением или материальными средствами, будут законной целью для поражения.