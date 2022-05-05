В ООН призвали вернуть продовольствие из России, Белоруссии и Украины на мировые рынки

Продовольствие и удобрения из Белоруссии, России и Украины необходимо вернуть на мировые рынки, несмотря на конфликт. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
"Позвольте сказать ясно - серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки", - сказал он.
Генеральный секретарь добавил, что это необходимо сделать, несмотря на боевые действия.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить диалог и воплотить эти меры в жизнь", - добавил Гутерриш.