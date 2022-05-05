В ООН призвали вернуть продовольствие из России, Белоруссии и Украины на мировые рынки

Продовольствие и удобрения из Белоруссии, России и Украины необходимо вернуть на мировые рынки, несмотря на конфликт. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.