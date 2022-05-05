Бывший депутат Рады раскрыл замысел Дуды по присоединению Украины

Бывший депутат Рады Илья Кива раскрыл замысел президента Польши Анджея Дуды в отношении Украины. Он уверен, что польский глава планирует включить территорию его страны в состав своей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины», — заявил Кива, комментируя речь Дуды в Варшаве в день национальной конституции страны.

К тексту он приложил видео выступления президента Польши. В нем он выражает надежду на то, что Украина и Польша «станут братскими странами, между которыми исчезнет граница, и поляки с украинцами будут вместе жить на этой территории, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и силу».

По мнению Кивы, президента Украины Владимира Зеленского и его труппу «95 квартала» необходимо в первую очередь судить и привлекать за государственную измену и уничтожение страны и ее народа.