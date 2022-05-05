Заявление Вучича об усложнении позиций Сербии из-за слов Путина объяснили

«Сейчас Вучич активно разыгрывает карту, что отношения с Россией не безоблачны, играя на поле стран ЕС. Это приятно для уха европейской элиты, а Вучич понимает это. На него оказывают давление со стороны Запада, а он не может или не хочет этому давлению противопоставить другие альтернативы. Поэтому он соглашается на это давление, на эти уступки. Вучич понимает, что в противном случае маневров у него будет не так много — ЕС отрежет свои инвестиции в экономику, поставит вопрос об отмене евроинтеграции», — заключила Войко.