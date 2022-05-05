В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
21 минуту назад

Лукашенко высказался об участии Белоруссии в спецоперации РФ на Украине

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об участии войск республики в спецоперации РФ на Украине. Как сообщает ТАСС, в интервью Associated Press он заявил, что в этом нет необходимости.

Лукашенко высказался об участии Белоруссии в спецоперации РФ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», — заявил Лукашенко, добавив, что у России есть все, что могла бы предложить Белоруссия в этой ситуации.

Также президент отметил, что для народа Белоруссии «плохо, что воюют фактически две соседние страны, очень близкие для нас».

«Но вы должны понимать: мы союзники, самые близкие союзники с Российской Федерацией. У нас теснейший военно-политический союз. Мы это ни от кого не скрывали. У нас фактически единая армия», — пояснил Лукашенко.

Также Лукашенко напомнил об опасности удара по Белоруссии со стороны Украины. Он напомнил, что РФ помогла отследить и поразить четыре ракетных позиции.

«И часть войск, действительно, из Беларуси ушла на Украину. Я должен был поступить иначе? Думаю, что нет», — добавил белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко выразил недовольство тем, что Украина раньше США и ЕС начала вводить санкции против его страны. Он отметил, что для республики Украина была «второй стороной», с которой Белоруссия вела торговлю.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители