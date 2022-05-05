Лукашенко высказался об участии Белоруссии в спецоперации РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об участии войск республики в спецоперации РФ на Украине. Как сообщает ТАСС, в интервью Associated Press он заявил, что в этом нет необходимости.

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«Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», — заявил Лукашенко, добавив, что у России есть все, что могла бы предложить Белоруссия в этой ситуации.

Также президент отметил, что для народа Белоруссии «плохо, что воюют фактически две соседние страны, очень близкие для нас».

«Но вы должны понимать: мы союзники, самые близкие союзники с Российской Федерацией. У нас теснейший военно-политический союз. Мы это ни от кого не скрывали. У нас фактически единая армия», — пояснил Лукашенко.

Также Лукашенко напомнил об опасности удара по Белоруссии со стороны Украины. Он напомнил, что РФ помогла отследить и поразить четыре ракетных позиции.

«И часть войск, действительно, из Беларуси ушла на Украину. Я должен был поступить иначе? Думаю, что нет», — добавил белорусский президент.