Лукашенко назвал организаторов провокации в Буче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что произошедшее в городе Буча в Киевской области является провокацией, которую организовали британцы. Соответствующее заявление он сделал в интервью с информационным агентством Associated Press, передает "БелТА".
Глава государства назвал произошедшее в этом украинском городе "показухой". По его словам, ее организовали "в основном" англичане, которые прибыли в Бучу из Львова, осуществляли там съемку и затем "вбрасывали в информационное пространство".
3 апреля украинская сторона опубликовала фото- и видеоматериалы из Бучи, обвинив российских военнослужащих в убийствах мирных жителей.
В Минобороны РФ назвали эти сообщения провокацией. В министерстве настаивали, что за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Кроме того, в Минобороны РФ заявили о том, что все российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.
В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что российская армия не имеет отношения к тому, что произошло в Буче и что Москве известно, кто стоит за этой провокацией.