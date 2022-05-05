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42 минуты назад

Лукашенко заявил, что провокацию в Буче организовали англичане

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что произошедшее в городе Буча в Киевской области является провокацией, которую организовали британцы. Соответствующее заявление он сделал в интервью с информационным агентством Associated Press, передает "БелТА".

Лукашенко назвал организаторов провокации в Буче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства назвал произошедшее в этом украинском городе "показухой". По его словам, ее организовали "в основном" англичане, которые прибыли в Бучу из Львова, осуществляли там съемку и затем "вбрасывали в информационное пространство".

3 апреля украинская сторона опубликовала фото- и видеоматериалы из Бучи, обвинив российских военнослужащих в убийствах мирных жителей.

В Минобороны РФ назвали эти сообщения провокацией. В министерстве настаивали, что за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили о том, что все российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что российская армия не имеет отношения к тому, что произошло в Буче и что Москве известно, кто стоит за этой провокацией.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Минобороны России,СБУ,
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