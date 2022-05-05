Президент Грузии рассказала о требовании Киева по открытию «второго фронта» против России

«Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров <…> Так что да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно. Очевидно, что мы должны быть осторожны, поскольку у нас не так много средств и никто не будет готов оказать помощь Грузии таким же образом», — добавила Зурабишвили.