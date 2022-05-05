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17 минут назад

Президент Грузии рассказала о требовании Киева по открытию «второго фронта» против России

Газета.Ru

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что украинские власти требуют все больше и больше от своих партнеров, передает «Sputnik.Грузия». В интервью немецкому изданию Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано иноагентом в РФ) она также отметила, что Киев требует от Тбилиси поставок вооружения и открытия «второго фронта» для Москвы.

Президент Грузии рассказала о требовании Киева по открытию «второго фронта» против России
Фото: ReutersReuters

«Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров <…> Так что да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно. Очевидно, что мы должны быть осторожны, поскольку у нас не так много средств и никто не будет готов оказать помощь Грузии таким же образом», — добавила Зурабишвили.

С точки зрения президента Грузии, отказ Тбилиси следовать подобным требованиям не отменять того уровня солидарности, который показывает государство по отношению к Украине. По ее словам, Грузия фактически полностью соблюдает режим санкций против России.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии потребовал от Украины доказательств на фоне обвинений в помощи России.

В мире,Саломе Зурабишвили,
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