Президент Грузии рассказала о требовании Киева по открытию «второго фронта» против России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что украинские власти требуют все больше и больше от своих партнеров, передает «Sputnik.Грузия». В интервью немецкому изданию Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано иноагентом в РФ) она также отметила, что Киев требует от Тбилиси поставок вооружения и открытия «второго фронта» для Москвы.
«Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров <…> Так что да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно. Очевидно, что мы должны быть осторожны, поскольку у нас не так много средств и никто не будет готов оказать помощь Грузии таким же образом», — добавила Зурабишвили.
С точки зрения президента Грузии, отказ Тбилиси следовать подобным требованиям не отменять того уровня солидарности, который показывает государство по отношению к Украине. По ее словам, Грузия фактически полностью соблюдает режим санкций против России.
Ранее сообщалось, что парламент Грузии потребовал от Украины доказательств на фоне обвинений в помощи России.