Стало известно об отношении Киева к переговорам с Россией

Украинская сторона по-прежнему заинтересована в мирных переговорах с Россией, ужесточение позиций Киева под давлением коллективного Запада отсутствует. Так в четверг пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг утверждение издания "Украинская правда" об изменении подходов к переговорам с РФ после визита британского премьера Бориса Джонсона в Киев.

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"Насчет этой публикации и предыдущей публикации этого издания могу сказать, что журналисты промахнулись. Либо это просто ошибка, либо у них неверные источники, которые на самом деле далеки от переговорного процесса, либо это сознательная манипуляция", - сказал Никифоров в ответ на запрос украинского издания "Страна". "Президент Украины при каждом случае повторяет, что он готов встречаться с президентом России и проводить переговоры", - отметил пресс-секретарь.

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На вопрос о том, считает ли он ошибочным тезис, что переговоры застопорились после визита на Украину премьера Великобритании Бориса Джонсона, то Никифоров ответил: "Во многих случаях причинно-следственные связи в статье неправильны". Он также прокомментировал утверждение издания об ужесточении позиции Киева на переговорах с Москвой под давлением западных стран, которые настроены не на заключение мирного соглашения с Россией, а на ее максимальное ослабление.

"Встречи и разговоры, которые проводит президент [Украины] с западными лидерами, влияют на уровень поддержки Украины. Они не влияют на ход переговоров с Россией", - подчеркнул Никифоров.

В то же время он подтвердил, что переговоры между Украиной и Россией сейчас находятся на паузе.

"Контактные группы, которые были в Стамбуле, на связи. Они могут организовать очередной раунд переговоров в любой момент. Другое дело, что в основном по всем вопросам, о которых они были уполномочены договариваться, они уже договорились. Теперь остаются самые сложные и принципиальные решения - по гарантиям безопасности и территориальной целостности Украины. Договориться по ним могут только президенты", - сказал Никифоров.

Он добавил, что заявления некоторых представителей украинских властей о том, что они ожидают "капитуляцию" РФ, не отражает официальную позицию Киева.

"Это не является консолидированным мнением украинской власти", - отметил пресс-секретарь президента Украины.