Пока вы не уснули: просьба Зеленского к Байдену и резкое падение доллара

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Побывавший в Киеве конгрессмен рассказал о просьбе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у своего американского коллеги Джо Байдена предоставить украинской стороне противокорабельные ракеты, чтобы вывезти из страны продовольствие. Об этом в эфире NBC рассказал посетивший Киев конгрессмен США Джейсон Кроу.

Доллар резко подешевел

Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 6 мая. В частности, доллар составил 66,23 рублей, что на 3,17 рубля меньше уровня предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:00 снизился на семь копеек до 66,23 рублей, что является наименьшим показателем с марта 2020 года. Евро на то же время упал на 48 копеек до 70,06 рублей. Данный показатель оказался самым низким с февраля 2020 года.

В ЕС заявили об отсутствии планов по отказу от российского газа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет планов по отказу от российского газа. Об этом сообщает Cadena SER. ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России из-за украинского кризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заверила, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

Песков ответил на слухи о штурме «Азовстали»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью информацию украинской стороны о прорыве российских военных на территорию предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. По словам Пескова, украинская сторона производит множество фейков, поэтому их информацию нужно тщательно фильтровать.

СБУ сообщила о задержании в Испании Шария

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В Испании задержан украинский журналист, блогер и политик Анатолий Шарий, подозреваемый в госизмене. Об этом со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины пишет РИА Новости.

«В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене», - пояснили в ведомстве.

В спецслужбе также отметили, что задержание Шария произошло благодаря тесному взаимодействию испанских и украинских правоохранительных органов.

Великобритания отозвала международный статус Мосбиржи

Британская налоговая служба с 5 мая перестала признавать международный статус Московской биржи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление налогового органа Великобритании. Признанный международный статус позволяет ценным бумагам, торгуемым на биржах, пользоваться особыми налоговыми льготами в Великобритании. Отзыв статуса означает отмену ряда налоговых льгот для новых инвесторов. Ограничения не затронут льготы для уже существующих инвестиций.

В РУСАДА высказались о расследовании дела Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что расследование дела фигуристки Камилы Валиевой ведется в строгом соответствии с требованиями. Об этом пишет РИА Новости. Ранее Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые у фигуристки взяли в ходе ОИ, были отрицательными.

Названы подешевевшие после роста рубля товары

Экономист CMS Institute Николай Переславский рассказал, что благодаря росту рубля начали падать цены на бытовую технику и электронику. Об этом сообщает «Прайм». На фоне украинского кризиса курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, россияне отмечали рост цен практически на все. Однако в конце марта российская валюта отыграла большую часть потерь.

На известного актера завели дело за жестокое избиение кота

В отношении актера Дмитрия Задорожного, избившего своего кота, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Дознавателем УМВД России по городскому округу Химки в отношении 38-летнего местного жителя, который жестоко обращался с животным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ. Установлено, что мужчина нанес множественные удары ногами по телу животного, после чего с силой ударил его о землю», — говорится в сообщении.

Названо условие снижения цен на автомобили