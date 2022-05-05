В Израиле сообщили об извинениях Путина за слова Лаврова

Президент России Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Также Беннет и Путин обсудили слова Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента РФ за слова главы МИД и поблагодарил его за разъяснение отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте. Еще Беннет выразил признательность за поздравления по случаю 74-го Дня Независимости Израиля», — отмечается в сообщении.

Добавим, что в заявлении Кремля по итогам разговора Путина и Беннета об извинениях со стороны президента России ничего не говорилось.

Ранее, 1 мая, в ходе интервью итальянскому телеканалу Mediaset Лавров заявил, что аргумент Зеленского о том, что он еврей и не может иметь нацификации ничего не значит, поскольку у Гитлера тоже была еврейская кровь. Также он приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».