США вывели из-под санкций против России ряд сделок

США вывели из-под санкций против России сделки, связанные с патентным и авторским правом, а также оплату услуг, которые касаются пролетов и экстренных посадок американских воздушных судов в РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается в лицензиях, опубликованных Минфином США.

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Так, Минфин США исключил из-под введенных против России санкций сделки, которые связаны с патентным и авторским правом, а также с другими формами защиты интеллектуальной собственности в РФ и США, которые были запрещены «положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».

Кроме того, ведомство установило срок завершения сделок с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах и швейцарской «дочкой» Сбербанка до 12 июля.

В другой лицензии, пишет РИА Новости, США вывели из под санкций оплату услуг, которые связаны с пролетами и экстренными посадками американских воздушных судов над Россией и медицинскими авиарейсами. Опубликованная лицензия позволяет нерегулярные транзакции, необходимые для выполнения этих задач.

Министерство также выдало разрешение на медицинские полеты в РФ, включая эвакуацию частных лиц по состоянию здоровья.